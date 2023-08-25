пригожин скорее всего был убит, но на ракету "земля-воздух" нет указаний - Пентагон

Цитата

"Я знаю, что эта тема вызывает большой интерес. Скажу сразу: во-первых, по нашей первоначальной оценке, пригожин, скорее всего, был убит. Мы продолжаем оценивать ситуацию. На данный момент у нас нет никакой информации, которая бы могла указать на сообщения в прессе о том, что самолет сбил какой-то тип ракеты класса "земля-воздух", и... мы считаем эту информацию неточной. Опять же, нет ничего, что указывало бы на наличие ракеты класса "земля-воздух". Но, кроме этого, у меня просто не будет никакой дополнительной информации", - отметил Райдер.

Детали

На уточняющий вопрос, было ли что-то, что шло изнутри самолета, спикер Пентагона также указал, что "никакой дополнительной информации по этому поводу" у него "нет".

На уточнение относительно того, что пригожин был на борту, представитель Минобороны США заметил: "Я не собираюсь вдаваться в подробности того, как мы собираем информацию, кроме, опять же, нашей первоначальной оценки, основанной на множестве факторов, что он, скорее всего, был убит".

Он еще раз подчеркнул, что оценка основана "на основании многих факторов" в ответ на вопрос, ведь "это не просто основывается на заявлениях россии".

Дополнение

Вечером 23 августа в тверской области россии разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого значился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, находившихся в самолете.

24 августа в россии начала появляться противоречивая информация об опознании тела пригожина.