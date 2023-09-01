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19:26 • 494 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 45876 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:47 • 100063 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13:40 • 101095 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 86460 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83327 просмотра

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13 марта, 06:36 • 107843 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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В курской области два беспилотника атаковали город Курчатов - губернатор

В курской области два беспилотника атаковали город Курчатов - губернатор

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Утром 1 сентября в курской области два беспилотника якобы атаковали город Курчатов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт, передает УНН.

Детали

По его данным, в Курчатове в результате атаки дронами повреждено административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба.

Известно, что Курчатов расположен ориентировочно в 70 километрах от границы с Украиной.

Напомним, мэр москвы заявил о сбитии беспилотнкиа утром 1 сентября в московской области. 

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