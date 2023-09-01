В курской области два беспилотника атаковали город Курчатов - губернатор

Детали

По его данным, в Курчатове в результате атаки дронами повреждено административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба.

Известно, что Курчатов расположен ориентировочно в 70 километрах от границы с Украиной.

Напомним, мэр москвы заявил о сбитии беспилотнкиа утром 1 сентября в московской области.