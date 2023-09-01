В курской области два беспилотника атаковали город Курчатов - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Утром 1 сентября в курской области два беспилотника якобы атаковали город Курчатов. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт, передает УНН.
Детали
По его данным, в Курчатове в результате атаки дронами повреждено административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба.
Известно, что Курчатов расположен ориентировочно в 70 километрах от границы с Украиной.
Напомним, мэр москвы заявил о сбитии беспилотнкиа утром 1 сентября в московской области.