В белгородской области рф заявили о "сбитии" дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В белгородской области рф губернатор вячеслав гладков в пятницу заявил о "сбитом" дроне под белгородом, передает УНН.
Детали
"В белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа", - написал гладков в телеграм-канале.
По его словам, последствия уточняются. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Дополнение
мэр москвы собянин заявлял, что на подлете к москве сбили беспилотник.
губернатор курской области рф старовойт также заявлял о двух дронах над областью.