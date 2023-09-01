В белгородской области рф заявили о "сбитии" дрона

Детали

"В белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа", - написал гладков в телеграм-канале.

По его словам, последствия уточняются. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Дополнение

мэр москвы собянин заявлял, что на подлете к москве сбили беспилотник.

губернатор курской области рф старовойт также заявлял о двух дронах над областью.