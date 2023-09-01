На белгородщине "работает ПВО" - губернатор
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В белгородской области россии были слышны взрывы. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО, пишет УНН.
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"В белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа.есть.
В корочанском районе и яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 2 воздушные цели", - говорится в сообщении.
Российский губернатор пишет, что якобы по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.
Напомним
Утром губернатор вячеслав гладков также заявил о "сбитом" дроне под белгородом.