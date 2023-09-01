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На белгородщине "работает ПВО" - губернатор

На белгородщине "работает ПВО" - губернатор

Киев • УНН

 • 376857 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В белгородской области россии были слышны взрывы. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО, пишет УНН.

Цитата 

"В белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа.есть.

В корочанском районе и яковлевском городском округе сработала наша система ПВО – сбиты 2 воздушные цели", - говорится в сообщении. 

Российский губернатор пишет, что якобы по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Утром губернатор вячеслав гладков также заявил о "сбитом" дроне под белгородом. 

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