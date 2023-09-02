Ночная атака дронов на крымский мост: Гуменюк опровергла заявления минобороны рф

Около двух часов ночи с пятницы на субботу была попытка атаки на керченский мост. Такое заявление сделали в министерстве обороны россии. По информации оккупантов, якобы были уничтожены три морских дрона. На просьбу прокомментировать такое заявление минобороны рф, Гуменюк ответила следующее:

“То, что им постоянно что-то мерещится вокруг крымского моста, понятно. Диагноз точный: конструкция лишняя, и они просто пытаются угадать время, когда это станет очевидно абсолютно всем. То, что они каждый раз пытаются накалять ситуацию вокруг этой конструкции, это именно их тактика. Им каким-то образом надо оправдывать, почему нет возможности использовать этот объект транспортной инфраструктуры. Ведь подтягивание резервов, пополнение запасов – все это должно было бы происходить через крымский мост, но это не работает”, - сказала Гуменюк.

Она добавила, что мост не работает в том объеме, в котором рассчитывают войска оккупантов. Поэтому россияне ищут какое-то оправдание.

“И сейчас оккупанты придумали конструкцию из подтопленных паромов вокруг моста и также постоянные перекрытия этого моста и учения, которые они там проводят. Итак, они каждый раз имеют определенную легенду для того, чтобы объяснить свое такое непонятное другим поведение”, - пояснила Гуменюк.

Она также напомнила, что украинские военные освобождают оккупированные территории постепенно на всей ее площади, где находится враг.

“Но каким образом, что и когда мы делаем, мы отчитываемся только тогда, когда операция имеет право на разглашение. Сейчас пока это их бред”, - отметила пресс-секретарь.

Напомним

Сегодня, 2 сентября, министерство обороны россии заявило, что якобы беспилотник Сил обороны Украины пытался атаковать Крымский мост. Отмечается, что якобы БПЛА был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.