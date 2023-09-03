"Нет такого забора, который не сможем преодолеть": Плетенчук о мерах безопасности рф на Крымском мосту

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"Нет такого забора, который мы не сможем преодолеть. Поэтому, учитывая общую протяженность этого незаконного сооружения - это 19 километров, количество утопленных барж должно превышать количество единиц в Черноморском флоте. На самом деле это не самый эффективный способ, чтобы обеспечить безопасность на этом сооружении", - заявил спикер.

Детали

Он сообщил, что российские военные сейчас в основном сосредоточили свое внимание на охране Крымского моста.

"Мы наблюдаем более десятка единиц: это, как правило, 5-6 катеров и 5-6 кораблей пограничной службы. Это у них сейчас такой основной участок, на котором они сосредотачивают свои наибольшие потуги и пытаются охранять его с севера, юга, с Азовского моря и с Черного", - сказал Плетенчук.

Что касается перекрытия движения на мосту прошлой ночью, он отметил, что это связано с мерами безопасности, когда российская сторона "видит опасность существования этой незаконной пристройки".

"Они обычно останавливают движение. Хотя оно и так там находится в достаточно сложном состоянии, периодически работает в реверсном режиме", - резюмировал Плетенчук.

Напомним

пресс-секретарь Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк 2 сентября опровергла заявления министерства обороны россии о ночной атаке дронов на крымский мост. Она заявила, что это бред оккупантов, которые пытаются оправдать свою неспособность использовать мост для переброски войск и грузов.