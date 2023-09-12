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Постпред президента Украины в Крыму: россия использует полуостров как базу для распространения оккупационных политик

Постпред президента Украины в Крыму: россия использует полуостров как базу для распространения оккупационных политик

Киев • УНН

 • 255408 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. На сегодня россия использует Крым как базу для распространения своих оккупационных политик на другие временно оккупированные территории. Украина и международное сообщество не признают результатов этих псевдовыборов, отметила на брифинге постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает УНН.

Цитата

"Проведение так называемых "выборов" не имеют ничего общего ни с законностью, ни с легитимностью. Впервые свидетелями этого преступления мы стали в 2014 году в оккупированном Крыму. Сейчас же Крымский полуостров используется как база для распространения оккупационных политик на другие временно оккупированные территории. Эти так называемые "голосования" не признают международные институты", - заявила она.

Детали

Ташева напомнила, что в частности Европейский союз, Совет Европы, Канада, Великобритания и США осудили так называемые "выборы" и назвали их фиктивными, недействительными в соответствии с международным правом. Она отметила, что в 2014 году, когда россия временно оккупировала Крым, оккупанты устроили там "такие же концерты и псевдорезультаты, часто путаясь в собственных заявлениях".

По ее словам, страна-агрессор могла и не проводить псевдовыборы, ведь их результаты были заранее "вымышлены" и "нарисованы" российскими пропагандистами. Постпред также отметила, что россия использует оккупированный полуостров как стратегическую базу для собственных попыток интеграции новооккупированных украинских территорий.

"Оккупированный Крым используется в качестве оперативного тыла для российских войск и стратегической базы попыток интеграции новооккупированных территорий Украины в российское политическое, экономическое, социальное пространства. Этими псевдовыборами россия хотела не только сформировать оккупационные администрации новооккупированных территорий - она стремилась запугать наших граждан, создать искусственную картину реальности, в которой государство-агрессор якобы реализует избирательное право и играет в демократию", - заявила Ташева.

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Она посоветовала оккупантам "убираться" из Украины, пока у них "есть такая возможность", и проводить "очередные концерты" на своей территории, а украинцам - ждать освобождения полуострова ВСУ.

"Ведь освобождение Крымского полуострова и других временно оккупированных территорий - это возвращение мира и прав человека, а также остановка всех возможных последующих агрессий во всей акватории Черного моря", - подытожила Ташева.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 4 сентября подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

Украинские Национальные Новости

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