ЄС не визнаватиме результати так званих "виборів" рф на окупованих територіях України

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“8-10 вересня в росії, а також незаконно на тимчасово окупованих територіях України відбулися регіональні та місцеві вибори. Європейський Союз рішуче засуджує проведення цих нелегітимних так званих „виборів“ в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, а також у окремих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України”, — йдеться в заяві.

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В ЄС заявляють, що вони рішуче відкидають цю нову марну спробу росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частини українських територій, що були засуджені в Резолюції ГА ООН, прийнятій 12 жовтня 2022 року.

“Це є ще одним явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Союз не визнає і не визнаватиме ні проведення цих так званих „виборів“, ні їхні результати. Політичне керівництво росії та особи, причетні до їхньої організації, понесуть відповідальність за ці незаконні дії”, — зазначається в заяві.

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В ЄС наголошують, що ці незаконні так звані “вибори” в Україні відбулися в умовах примусової та незаконної видачі росією паспортів, у тому числі дітям, примусового переміщення та депортації, масових і систематичних порушень прав людини, а також залякування та посилення репресій щодо українських громадян з боку росії та нелегітимно призначеної влади на тимчасово окупованих територіях України.

“Крім того, вибори в росії проходили в дуже обмежених умовах через агресію проти України. Російська влада посилила внутрішні репресії шляхом запровадження військової цензури та подальшого переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та інших критично налаштованих голосів, застосовуючи репресивні закони та політично мотивовані вироки. Це призвело до обмеження громадянських і політичних прав, не дозволяючи багатьом кандидатам балотуватися та обмежуючи вибір російських виборців і доступ до точної інформації про кандидатів”, — йдеться в заяві.

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Європейський Союз засуджує тривалий тиск на незалежну групу спостереження за виборами “Голос”, включно із затриманням її співголови Григорія Мелконянца, і закликає росію забезпечити продовження спостереження за виборами в Росії, в тому числі з боку ОБСЄ.

“Європейський Союз продовжує закликати росію дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань щодо прав людини та основних свобод і скасувати репресивне законодавство”, — йдеться в заяві.