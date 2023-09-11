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ЕС не будет признавать результаты так называемых "выборов" рф на оккупированных территориях Украины

ЕС не будет признавать результаты так называемых "выборов" рф на оккупированных территориях Украины

Киев • УНН

 • 260790 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых «выборов» россией на временно оккупированных территориях Украины, ни их результаты. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя Жозепа Борреля от имени Европейского Союза, передает УНН со ссылкой на Представительство Европейского Союза в Украине.

Цитата

“8-10 сентября в россии, а также незаконно на временно оккупированных территориях Украины состоялись региональные и местные выборы. Европейский Союз решительно осуждает проведение этих нелегитимных так называемых „выборов“ в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также в отдельных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины”, — говорится в заявлении.

Детали

В ЕС заявляют, что они решительно отвергают эту новую тщетную попытку россии легитимизировать или нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии части украинских территорий, которые были осуждены в Резолюции ГА ООН, принятой 12 октября 2022 года.

“Это является еще одним явным нарушением международного права, включая Устав ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Европейский Союз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых „выборов“, ни их результаты. Политическое руководство россии и лица, причастные к их организации, понесут ответственность за эти незаконные действия”, — отмечается в заявлении.

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В ЕС подчеркивают, что эти незаконные так называемые “выборы” в Украине состоялись в условиях принудительной и незаконной выдачи россией паспортов, в том числе детям, принудительного перемещения и депортации, массовых и систематических нарушений прав человека, а также запугивания и усиления репрессий в отношении украинских граждан с стороны россии и нелегитимно назначенной власти на временно оккупированных территориях Украины.

“Кроме того, выборы в россии проходили в очень ограниченных условиях из-за агрессии против Украины. Российские власти усилили внутренние репрессии путем введения военной цензуры и дальнейшего преследования оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и других критически настроенных голосов, применяя репрессивные законы и политически мотивированные приговоры. Это привело к ограничению гражданских и политических прав, не позволяя многим кандидатам баллотироваться и ограничивая выбор российских избирателей и доступ к точной информации о кандидатах”, — говорится в заявлении.

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Европейский Союз осуждает продолжающееся давление на независимую группу наблюдения за выборами “Голос”, включая задержание ее сопредседателя Григория Мелконянца, и призывает Россию обеспечить продолжение наблюдения за выборами в России, в том числе с стороны ОБСЕ.

“Европейский Союз продолжает призывать Россию соблюдать свои международные обязательства’в отношении прав человека и основных свобод и отменить репрессивное законодательство”, — говорится в заявлении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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