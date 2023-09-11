Після "підрахунку" голосів на Луганщині очікують жорсткої мобілізації

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Після підрахунку голосів у так званій «лнр» очікують чергової хвилі примусової мобілізації. Вона обіцяє бути більш жорсткішою за попередні. Співробітникам військкоматів вже донесли усі лазівки російського законодавства, за якими можна офіційно переступати межу.

До прикладу, лише після усного попередження вони можуть увійти на приватну територію і провести мобілізаційні дії. Тобто, ошукати і квартиру, і будинок, і територію навколо.

За дивним збігом обставин один із «незалежних міжнародних спостерігачів» був присутній і на так званих «перших виборах», і на минулорічному псевдореферендумі на окупованій Луганщині, і під час обнулення конституції рф. Це «експерт із Венесуели» Ханлісберт Веласко.

Вона позиціонує себе як «незалежна», але чомусь не оминає увагою головні події останніх років, пов’язані зі знущанням над принципами демократії на росії та окупованих територіях, й схвалює ці процеси.

Ворог готує нову хвилю штурмів в нашій зоні відповідальності. Після втрат, які росіянам нанесли Сили оборони, противник вимушений був залучити значні резерви як в особовому складі, так і у броньованій техніці. Загарбники не припиняють авіаційних ударів вздовж усієї лінії фронту регіону – постраждали Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка.

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