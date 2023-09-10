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Так звані кандидати на пости мерів окупованих міст не мають вищої освіти та працюють двірниками і прибиральницями - Генштаб

Так звані кандидати на пости мерів окупованих міст не мають вищої освіти та працюють двірниками і прибиральницями - Генштаб

Київ • УНН

 • 495011 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Окупаційна влада запланувала проведення так званих виборів на посади голів місцевих рад. При цьому їхні “кандидати” не те, що не мають вищої освіти, а працюють двірниками та прибиральницям. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ із закликом ігнорувати псевдовибори, пише УНН.

Цитата 

“10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою заплановано проведення незаконних “виборів голів та депутатів місцевих рад”. Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями”, - йдеться у повідомленні. 

Деталі

У Генштабі зазначають, що окупанти використовують особистості цих “кандидатів” для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.

“Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участі місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора”, - пише Генштаб. 

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Джастін Трюдо виступив із заявою щодо фіктивних виборів, які росія проводить у тимчасово окупованих регіонах України. Він зазначив, що російський диктатор володимир путіне не буде перекроювати карту як йому заманеться.

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