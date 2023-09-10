Так называемые кандидаты на посты мэров оккупированных городов не имеют высшего образования и работают дворниками и уборщицами - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Оккупационные власти запланировали проведение так называемых выборов на должности председателей местных советов. При этом их “кандидаты” не то, что не имеют высшего образования, а работают дворниками и уборщицами. Об этом сообщает Генштаб ВСУ с призывом игнорировать псевдовыборы, пишет УНН.
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“10 сентября 2023 года, на временно оккупированных территориях Украины оккупационными властями запланировано проведение незаконных “выборов глав и депутатов местных советов”. Следует отметить, что подавляющее большинство кандидатов даже не имеют высшего образования и работают дворниками, охранниками и уборщицами”, - говорится в сообщении.
Детали
В Генштабе отмечают, что оккупанты используют личности этих “кандидатов” для сокрытия реальных “руководителей” захваченных территорий.
“Указанные псевдовыборы и их результаты не признает весь цивилизованный мир, а сам факт их проведения и участия местного населения будет использован оккупационными властями с целью учета человеческих мобилизационных ресурсов и их дальнейшего призыва в ряды захватнической армии страны-агрессора”, - пишет Генштаб.
Командование Сил обороны Украины призывает игнорировать участие в таких псевдодемократических мероприятиях и избегать призыва в оккупационное войско.
Напомним
Премьер-министр Джастин Трюдо выступил с заявлением о фиктивных выборах, которые Россия проводит во временно оккупированных регионах Украины. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится.