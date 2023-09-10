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Трюдо відреагував на псевдовибори на ТОТ: путін не буде перекроювати карту як йому заманеться

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні виступив із заявою щодо фіктивних виборів, які росія проводить у тимчасово окупованих регіонах України. Він зазначив, що російський диктатор володимир путіне не буде перекроювати карту як йому заманеться, пише УНН.

Цитата 

“Цього тижня володимир путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, і нас теж”, - йдеться у заяві. 

Деталі

Трюдо наголосив, що Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів або спробу росії незаконно анексувати Україну.

Він зазначив, що фальшивий вибір, який пропонують жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН.

“Ми рішуче засуджуємо незаконну агресивну війну росії проти України та її спробу анексії території України. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами з G7, щоб гарантувати, що володимир путін і поплічники російського режиму понесуть наслідки за свої дії”, - зауважив Трюдо. 

“Ми бачимо крізь брехню. путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, і територія України залишиться українською”, - додав прем'єр-міністр Канади, наголосивши, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. 

Нагадаємо

Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.

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