Трюдо відреагував на псевдовибори на ТОТ: путін не буде перекроювати карту як йому заманеться
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні виступив із заявою щодо фіктивних виборів, які росія проводить у тимчасово окупованих регіонах України. Він зазначив, що російський диктатор володимир путіне не буде перекроювати карту як йому заманеться, пише УНН.
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“Цього тижня володимир путін спробував провести так звані вибори на окупованих українських територіях – цинічну спробу легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Але українців не обдуриш, і нас теж”, - йдеться у заяві.
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Трюдо наголосив, що Канада не визнає і ніколи не визнає результати цих фіктивних виборів або спробу росії незаконно анексувати Україну.
Він зазначив, що фальшивий вибір, який пропонують жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН.
“Ми рішуче засуджуємо незаконну агресивну війну росії проти України та її спробу анексії території України. Канада залишатиметься єдиною з нашими партнерами з G7, щоб гарантувати, що володимир путін і поплічники російського режиму понесуть наслідки за свої дії”, - зауважив Трюдо.
“Ми бачимо крізь брехню. путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, і територія України залишиться українською”, - додав прем'єр-міністр Канади, наголосивши, що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
Нагадаємо
Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів.