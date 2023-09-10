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Трюдо отреагировал на псевдовыборы на ВОТ: путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Премьер-министр Джастин Трюдо сегодня выступил с заявлением относительно фиктивных выборов, которые россия проводит во временно оккупированных регионах Украины. Он отметил, что российский диктатор владимир путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится, пишет УНН.

Цитата 

“На этой неделе владимир путин попытался провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях – циничную попытку легитимизировать военное завоевание под видом демократии. Но украинцев не обманешь, и нас тоже”, - говорится в заявлении. 

Детали

Трюдо подчеркнул, что Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных выборов или попытку России незаконно аннексировать Украину.

Он отметил, что фальшивый выбор, который предлагают жителям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь, является покушением на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эти фиктивные выборы являются серьезными нарушениями международного права, включая Устав ООН.

“Мы решительно осуждаем незаконную агрессивную войну России против Украины и ее попытку аннексии территории Украины. Канада будет оставаться единой с нашими партнерами из G7, чтобы гарантировать, что Владимир Путин и приспешники российского режима понесут последствия за свои действия”, - отметил Трюдо. 

“Мы видим сквозь ложь. путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится, и территория Украины останется украинской”, - добавил премьер-министр Канады, подчеркнув, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

Напомним

Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов.

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