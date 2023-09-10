Трюдо отреагировал на псевдовыборы на ВОТ: путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится

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“На этой неделе владимир путин попытался провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях – циничную попытку легитимизировать военное завоевание под видом демократии. Но украинцев не обманешь, и нас тоже”, - говорится в заявлении.

Детали

Трюдо подчеркнул, что Канада не признает и никогда не признает результаты этих фиктивных выборов или попытку России незаконно аннексировать Украину.

Он отметил, что фальшивый выбор, который предлагают жителям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополь, является покушением на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эти фиктивные выборы являются серьезными нарушениями международного права, включая Устав ООН.

“Мы решительно осуждаем незаконную агрессивную войну России против Украины и ее попытку аннексии территории Украины. Канада будет оставаться единой с нашими партнерами из G7, чтобы гарантировать, что Владимир Путин и приспешники российского режима понесут последствия за свои действия”, - отметил Трюдо.

“Мы видим сквозь ложь. путин не будет перекраивать карту как ему заблагорассудится, и территория Украины останется украинской”, - добавил премьер-министр Канады, подчеркнув, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Напомним

Украина призвала Совет Безопасности ООН применить новые санкции к организаторам этих выборов.