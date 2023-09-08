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Україна закликає до нових санкцій проти рф через "вибори" на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 315924 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Вибори на ТОТ є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН. Також Україна закликала Раду Безпеки ООН застосувати нові санкції до організаторів цих виборів. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Позиція України полягає в тому, що вибори (на окупованих територіях - ред.) є незаконними і порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН. Ми вважаємо, що до організаторів має бути застосовано нові санкції. Засідання, присвячене обговоренню цієї тематики, вже розпочалося. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН засудять проведення виборів, а також обговорять шляхи, як у майбутньому не допустити таких виборів. Тому, звичайно, ми і наші партнери будемо використовувати трибуну Ради Безпеки ООН, щоб порушувати це питання на найвищому міжнародному рівні. І звичайно, і в подальших подібних випадках ми будемо використовувати всі майданчики і важелі, які доступні дипломатам, щоб тримати це питання в фокусі уваги”, - сказав Ніколенко.

Нагадаємо

Україна ініціює включення факту проведення росією чергових так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях в офіційні документи ООН. 

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