Україна закликає до нових санкцій проти рф через "вибори" на окупованих територіях

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“Позиція України полягає в тому, що вибори (на окупованих територіях - ред.) є незаконними і порушують міжнародне право, зокрема Статут ООН. Ми вважаємо, що до організаторів має бути застосовано нові санкції. Засідання, присвячене обговоренню цієї тематики, вже розпочалося. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН засудять проведення виборів, а також обговорять шляхи, як у майбутньому не допустити таких виборів. Тому, звичайно, ми і наші партнери будемо використовувати трибуну Ради Безпеки ООН, щоб порушувати це питання на найвищому міжнародному рівні. І звичайно, і в подальших подібних випадках ми будемо використовувати всі майданчики і важелі, які доступні дипломатам, щоб тримати це питання в фокусі уваги”, - сказав Ніколенко.

Нагадаємо

Україна ініціює включення факту проведення росією чергових так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях в офіційні документи ООН.