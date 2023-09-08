Україна ініціює включення псевдовиборів на ТОТ в резолюцію Генасамблеї ООН – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Україна ініціює включення факту проведення росією чергових так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях в офіційні документи ООН. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко під час пресмарафону, передає кореспондент УНН.
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«Україна ініціює включення факту проведення незаконних виборів на окупованих територіях в офіційні документи ООН і, зокрема, я маю на увазі резолюції, які ухвалюються наприкінці року, які стосуються ситуації в Криму та на тимчасово окупованих територіях», - розповів Ніколенко.
Він зазначив, що Україна дуже чітко заявляє, що не готова погоджуватися на будь-що, що передбачатиме обмеження суверенітету та територіальної цілісності України.
«Будь-які поступки росії є неприйнятними…Що стосується міжнародного права та «виборів», то ці «вибори» суперечать, як українському законодавству, так і нормам міжнародного права», - додав Ніколенко.
Доповнення
Сьогодні на засідання збереться Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Обговорювати будуть ситуацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі проведення рф псевдовиборів на ТОТ.
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