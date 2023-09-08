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Сьогодні Радбез ООН обговорить псевдовибори на ТОТ

Сьогодні Радбез ООН обговорить псевдовибори на ТОТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні на засідання збереться Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Обговорювати будуть ситуацію на тимчасово окупованих територіях України на тлі проведення рф псевдовиборів на ТОТ. Про це повідомляє Security Council Report, пише УНН.

Цитата

Зазначається, що Албанія та США, співдоповідачі з політичних питань в Україні, звернулися з проханням провести засідання для обговорення проведення росією псевдовиборів на ТОТ.

Очікується, що на засіданні Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло підтвердить позицію Організації щодо псевдореферендумів, проведених російською владою майже рік тому.

Також Дікарло оприлюднить оновлену інформацію про гуманітарну ситуацію в Україні.

Доповнення

Засідання Радбезу ООН буде першим з кількох запланованих на цей місяць щодо України. 12 вересня Рада збереться на вимогу росії, щоб обговорити «постачання західних озброєнь в Україну». 20 вересня в Албанії очікується проведення відкритих дебатів високого рівня на тему "Відстоювання цілей і принципів Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру і безпеки України".

Нагадаємо

31 серпня російська влада ініціювала проведення псевдовиборів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Як очікується, так звані «виборчі дільниці» закриються в неділю (10 вересня).

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