Сьогодні Радбез ООН обговорить псевдовибори на ТОТ

Цитата

Зазначається, що Албанія та США, співдоповідачі з політичних питань в Україні, звернулися з проханням провести засідання для обговорення проведення росією псевдовиборів на ТОТ.

Очікується, що на засіданні Заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло підтвердить позицію Організації щодо псевдореферендумів, проведених російською владою майже рік тому.

Також Дікарло оприлюднить оновлену інформацію про гуманітарну ситуацію в Україні.

Доповнення

Засідання Радбезу ООН буде першим з кількох запланованих на цей місяць щодо України. 12 вересня Рада збереться на вимогу росії, щоб обговорити «постачання західних озброєнь в Україну». 20 вересня в Албанії очікується проведення відкритих дебатів високого рівня на тему "Відстоювання цілей і принципів Статуту ООН через ефективну багатосторонність: підтримання миру і безпеки України".

Нагадаємо

31 серпня російська влада ініціювала проведення псевдовиборів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Як очікується, так звані «виборчі дільниці» закриються в неділю (10 вересня).

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