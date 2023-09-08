Сегодня Совбез ООН обсудит псевдовыборы на ВОТ

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Отмечается, что Албания и США, содокладчики по политическим вопросам в Украине, обратились с просьбой провести заседание для обсуждения проведения россией псевдовыборов на ВОТ.

Ожидается, что на заседании Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло подтвердит позицию Организации относительно псевдореферендумов, проведенных российскими властями почти год назад.

Также Дикарло обнародует обновленную информацию о гуманитарной ситуации в Украине.

Дополнение

Заседание Совбеза ООН будет первым из нескольких запланированных на этот месяц по Украине. 12 сентября Совет соберется по требованию России, чтобы обсудить «поставки западных вооружений в Украину». 20 сентября в Албании ожидается проведение открытых дебатов высокого уровня на тему "Отстаивание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: поддержание мира и безопасности Украины".

Напомним

31 августа российские власти инициировали проведение псевдовыборов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Как ожидается, так называемые «избирательные участки» закроются в воскресенье (10 сентября).

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