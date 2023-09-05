Данілов розповів про головну мету так званих "виборів" на ТОТ

Цитата

"Одне з основних завдань, яке вирішує російська влада проведенням так званого «единого дня голосования», – це введення тимчасово окупованих територій до правового поля рф з метою розбудови мобілізаційної інфраструктури, примушення до прийняття російського громадянства і підготовка «нових громадян рф» до насильницького призову до росармії", - зазначив секретар РНБО.

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"Діяльність руху опору, виїзд з окупованих територій, знищення окупаційних адміністративних центрів і колаборантів і, найголовніше, звільнення української землі Силами оборони України – комплексні заходи руйнації планів насильницької русифікації, яка вже була в українській історії, починаючи з петра І і єкатерини ІІ. Шкода, що дехто про це забув", - зауважив Данілов.

Доповнення

В британській розвідці зазначають, що партія «єдина росія», найімовірніше, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив кремля на окуповані регіони. Центр національного спротиву повідомляє, що результати так званих "виборів", які наразі тривають в тимчасово загарбаних росіянами територіях, окупанти вже підготували.

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