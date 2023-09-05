Данилов рассказал о главной цели так называемых "выборов" на ВОТ

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"Одна из основных задач, которую решает российская власть проведением так называемого «единого дня голосования», – это введение временно оккупированных территорий в правовое поле рф с целью развития мобилизационной инфраструктуры, принуждение к принятию российского гражданства и подготовка «новых граждан рф» к насильственному призыву в росармию", - отметил секретарь СНБО.

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"Деятельность движения сопротивления, выезд с оккупированных территорий, уничтожение оккупационных административных центров и коллаборантов и, самое главное, освобождение украинской земли Силами обороны Украины – комплексные меры разрушения планов насильственной русификации, которая уже была в украинской истории, начиная с петра I и екатерины II. Жаль, что некоторые об этом забыли", - отметил Данилов.

Дополнение

В британской разведке отмечают, что партия «единая россия», скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние кремля на оккупированные регионы. Центр национального сопротивления сообщает, что результаты так называемых "выборов", которые сейчас продолжаются во временно захваченных россиянами территориях, оккупанты уже подготовили.

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