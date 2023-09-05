Британська розвідка розповіла про "намальовані" кремлівськими опитуваннями результати псевдовиборів на окупованих територіях

Деталі

У МО Британії вказали, що "влада" загарбників в окупованих регіонах України планує вперше провести так звані "вибори" 8-10 вересня 2023 року паралельно з виборами, що проводяться в рф. І що це вже розпочалося на Запоріжжі та у Маріуполі.

"Кремлівські опитування показують, що «єдина росія», яка є домінуючою політичною партією в російській федерації, за прогнозами, набере 80 відсотків голосів у чотирьох окупованих регіонах. Партія «єдина росія», найімовірніше, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль та вплив кремля на окуповані регіони", - сказано у звіті.

Доповнення

Центр національного спротиву повідомляє, що результати так званих "виборів", які наразі тривають в тимчасово загарбаних росіянами територіях, окупанти вже підготували.