Британская разведка рассказала о "нарисованных" кремлевскими опросами результатах псевдовыборов на оккупированных территориях

Детали

В МО Великобритании указали, что "власть" захватчиков в оккупированных регионах Украины планирует впервые провести так называемые "выборы" 8-10 сентября 2023 года параллельно с выборами, проводимыми в рф. И что это уже началось на Запорожье и в Мариуполе.

"Кремлевские опросы показывают, что «единая россия», которая является доминирующей политической партией в российской федерации, по прогнозам, наберет 80 процентов голосов в четырех оккупированных регионах. Партия «единая россия», скорее всего, получит большинство мест в попытке обеспечить контроль и влияние кремля на оккупированные регионы", - говорится в отчете.

Дополнение

Центр национального сопротивления сообщает, что результаты так называемых "выборов", которые сейчас продолжаются на временно захваченных россиянами территориях, оккупанты уже подготовили.