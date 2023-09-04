Псевдовибори на ТОТ: росіяни вже намалювали третину явки - ЦНС

Цитата

"На свій «день голосування» росіяни вже намалювали третину явки мешканців на тимчасово окупованих територіях", - повідомляє центр.

Зараз окупанти проводять «голосування» за місцем проживання, яке проводять, за словам пропагандистів, для «безпеки» громадян. Під час цього російські військові обходять села та збирають голоси під примусом.

Такі дії відбуваються на Херсонщині та Луганщині з 2 вересня, а на Запоріжжі та Донеччині — з 31 серпня.

Центр національного спротиву закликав мешканців на ТОТ ігнорувати псевдовибори й не відчиняти двері окупантам.

Доповнення

Для участі у незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України заводять понад 45 відсотків кандидатів з росії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За допомогою цих “виборів” окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, повідомляв раніше ЦНС.

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