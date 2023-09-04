Псевдовыборы на ВОТ: россияне уже нарисовали треть явки - ЦНС

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"На свой «день голосования» россияне уже нарисовали треть явки жителей на временно оккупированных территориях", - сообщает центр.

Сейчас оккупанты проводят «голосование» по месту жительства, которое проводят, по словам пропагандистов, для «безопасности» граждан. Во время этого российские военные обходят села и собирают голоса под принуждением.

Такие действия происходят на Херсонщине и Луганщине со 2 сентября, а в Запорожье и Донецкой области — с 31 августа.

Центр национального сопротивления призвал жителей на ВОТ игнорировать псевдовыборы и не открывать двери оккупантам.

Дополнение

Для участия в незаконных выборах на временно оккупированных территориях Украины заводят более 45 процентов кандидатов из России. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

С помощью этих “выборов” оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, сообщал ранее ЦНС.

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