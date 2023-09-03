Псевдовибори у окупованому Мелітополі: окупанти дозволили "голосувати" лише за "єдину росію"

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"Звичайно, що наші жителі не йдуть голосувати на фейкові вибори, бо вони не відбуваються. Сьогодні вже четвертий день, коли вороги обходять будинки та квартири на прифронтових територіях, а саме: у Пологах, Токмаку, Молочанську. Вони йдуть від будинку до будинку, змушують наших жителів начебто проголосувати... Цей обхід здійснюється з автоматчиками, росгвардійцями, чим тиснуть на наших жителів", - зазначив Федоров.

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За його словами, в ті будинки, де їм не відчинили двері або нікого не було, окупанти повертаються вдруге. Міський голова зауважив, що росіяни на псевдовиборах дозволяють голосувати лише за партію "єдина росія".

"Усім іншим трьом партіям, які зареєструвалися на участі у виборах, заборонена агітація та присутність будь-якого матеріалу на цих фейкових недовиборах. Тож це точно не про демократію, це точно не про свідомий вибір наших жителів, а про той тиск, який вони намагаються здійснити та намалювати результат заздалегідь", - резюмував він.

Федоров повідомив, що сьогодні, 3 вересня, окупаційна влада озвучить результати "виборів", згідно з якими 90% місцевих жителів начебто "проголосували" за "єдину росію".

Нагадаємо

Міський голова Мелітополя Іван Федоров 24 серпня повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти взяли у полон понад тисячу жителів та продовжують тероризувати цивільне населення.