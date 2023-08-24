Понад тисяча жителів Мелітополя у російському полоні, знущання над цивільними тривають - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну російські окупанти взяли у полон понад тисячу жителів та продовжують тероризувати цивільне населення, пише УНН.
Цитата
"Ворог намагається всіляко залякати наших мешканців. Більш ніж тисячі мешканців забрані в полон, продовжуються постійні знущання шляхом паспортизації, терору наших мешканців, шляхом інформаційного вакууму", - зазначив міський голова.
Деталі
Водночас він зауважив, що віра мелітопольців у деокупацію Україною міста залишається незмінною.
"Той незламний дух, який є у мелітопольців, сьогодні відомий далеко за межами нашої держави... Публічно святкувати День Незалежності мелітопольці не можуть, але в колі родичів та близьких – так. Справжнє святкування точно буде, після того, як героїчні військові звільнять наших людей і наше місто", – підсумував Федоров.
Нагадаємо
19 серпня росіяни зламали кілька проукраїнських чатів Мелітополя у Телеграм. Зокрема – ТГ-канал популярного місцевого сайту "РІА Мелітополь".