росіяни зламали проукраїнські Телеграм-чати Мелітополя – міський голова
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Минулої ночі росіяни зламали кілька проукраїнських чатів Мелітополя у Телеграм. Зокрема – ТГ-канал популярного місцевого сайту "РІА Мелітополь". Наразі власники тг-каналів не мають до них доступу, там пишуть окупанти. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Він відзначив, що росіяни зламали пабліки, які з першого дня війни невтомно доносили правду про життя на тимчасово окупованих територіях. Ці пабліки. Як пише Федоров, постійно отримували погрози від окупантів.
Цитата
«Усе, що ви зараз бачите у групах — дії ворога. Власники каналів не мають доступу до адміністрування», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Федоров закликав українців подбати про особисту безпеку та вийти зі зламаних чатів, відписатися від них.
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