россияне взломали проукраинские Телеграм-чаты Мелитополя - городской голова

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Киев • УНН

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КИЕВ.20 августа. УНН. Прошлой ночью россияне взломали несколько проукраинских чатов Мелитополя в Телеграмм. В частности – ТГ-канал популярного местного сайта "РИА Мелитополь". Сейчас владельцы тг-каналов не имеют к ним доступа, там пишут оккупанты. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Он отметил, что россияне сломали паблики, которые с первого дня войны неутомимо доносили правду о жизни на временно оккупированных территориях. Эти паблики, как пишет Федоров, постоянно получали угрозы от оккупантов.

Цитата

«Все, что вы сейчас видите в группах — действия врага. Владельцы каналов не имеют доступа к администрированию», — говорится в сообщении.

Дополнение

Федоров призвал украинцев позаботиться о личной безопасности и выйти из взломанных чатов, отписаться от них.

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