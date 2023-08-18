У Мелітополі окупантам знову не спокійно: повідомляють про вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами місті Мелітополь у Запорізькій області вранці повідомляють про вибухи, напередодні ввечері було "трохи" гучно також у тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці, повідомив у п'ятницю мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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"У Мелітополі знову окупантам не спокійно. Мелітопольці повідомляють, що чули вибухи в районі одного із мікрорайонів міста", - написав Федоров у Telegram.
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Тим часом, з його слів, залізничне полотно на в'їзді в Авіамістечко обстежують вибухотехніки.
"Також вчора ввечері було "трохи" гучно в т.о. Токмаку та Кирилівці", - зазначив Федоров.
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