"Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони": радник мера Маріуполя розповів про активність ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Маріупольському районі Донецької області і суміжній території Запорізької області фіксують активність ворожої авіації, повернення вантажівок у тому числі з живою силою ворога у Маріупольський район та активне окопування російських окупантів, повідомив у четвер радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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"Нікольська частина Маріупольського району / Розівський район Запорізької області. По дорозі від Нікольського до Кінських Роздорів активна авіація ворога. Значна кількість вантажівок з живою силою та їх мотлохом повертається в Нікольську частину Маріупольського району. Розповідають місцевим про наказ “отступить за пирамидки”, - вказав Андрющенко у Telegram.
"Почали активне окопування в районі лісів (Федорівський та Нікольський). Схоже на термінову розбудову чергової лінії оборони по Нікольському напряму (лінія Нікольське - Мангуш)", - зазначив радник мера Маріуполя.
Довідково
Розівський район - колишній район Запорізької області, який з півдня і південного сходу межував з Нікольським районом Донецької області.