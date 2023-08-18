В Мелитополе оккупантам снова не спокойно: сообщают о взрывах

Цитата

"В Мелитополе снова оккупантам не спокойно. Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города", - написал Федоров в Telegram.

Детали

Тем временем, по его словам, железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники.

"Также вчера вечером было "немного" шумно во в.о. Токмаке и Кирилловке", - отметил Федоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Похоже на срочное строительство очередной линии обороны": советник мэра Мариуполя рассказал об активности врага