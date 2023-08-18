В Мелитополе оккупантам снова не спокойно: сообщают о взрывах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами городе Мелитополь в Запорожской области утром сообщают о взрывах, накануне вечером было "немного" громко также во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке, сообщил в пятницу мэр Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
Цитата
"В Мелитополе снова оккупантам не спокойно. Мелитопольцы сообщают, что слышали взрывы в районе одного из микрорайонов города", - написал Федоров в Telegram.
Детали
Тем временем, по его словам, железнодорожное полотно на въезде в Авиагородок обследуют взрывотехники.
"Также вчера вечером было "немного" шумно во в.о. Токмаке и Кирилловке", - отметил Федоров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Похоже на срочное строительство очередной линии обороны": советник мэра Мариуполя рассказал об активности врага