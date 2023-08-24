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Более тысячи жителей Мелитополя в российском плену, издевательства над гражданскими продолжаются - Федоров

Киев • УНН

 • 837972 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты взяли в плен более тысячи жителей и продолжают терроризировать гражданское население, пишет УНН.

Цитата

"Враг пытается всячески запугать наших жителей. Более тысячи жителей забраны в плен, продолжаются постоянные издевательства путем паспортизации, террора наших жителей, путем информационного вакуума", - отметил мэр.

Детали

В то же время он отметил, что вера мелитопольцев в деоккупацию Украиной города остается неизменной.

"Тот несокрушимый дух, который есть у мелитопольцев, сегодня известен далеко за пределами нашего государства... Публично праздновать День Независимости мелитопольцы не могут, но в кругу родственников и близких – да. Настоящее празднование точно будет, после того, как героические военные освободят наших людей и наш город", – подытожил Федоров.

Напомним

19 августа россияне взломали несколько проукраинских чатов Мелитополя в Телеграм. В частности – ТГ-канал популярного местного сайта "РИА Мелитополь". 

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