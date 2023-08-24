Более тысячи жителей Мелитополя в российском плену, издевательства над гражданскими продолжаются - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты взяли в плен более тысячи жителей и продолжают терроризировать гражданское население, пишет УНН.
Цитата
"Враг пытается всячески запугать наших жителей. Более тысячи жителей забраны в плен, продолжаются постоянные издевательства путем паспортизации, террора наших жителей, путем информационного вакуума", - отметил мэр.
Детали
В то же время он отметил, что вера мелитопольцев в деоккупацию Украиной города остается неизменной.
"Тот несокрушимый дух, который есть у мелитопольцев, сегодня известен далеко за пределами нашего государства... Публично праздновать День Независимости мелитопольцы не могут, но в кругу родственников и близких – да. Настоящее празднование точно будет, после того, как героические военные освободят наших людей и наш город", – подытожил Федоров.
Напомним
19 августа россияне взломали несколько проукраинских чатов Мелитополя в Телеграм. В частности – ТГ-канал популярного местного сайта "РИА Мелитополь".