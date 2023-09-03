Псевдовыборы в оккупированном Мелитополе: оккупанты разрешили "голосовать" только за "единую россию"

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"Конечно, наши жители не идут голосовать на фейковые выборы, потому что они не происходят. Сегодня уже четвертый день, когда враги обходят дома и квартиры на прифронтовых территориях, а именно: в Пологах, Токмаке, Молочанске. Они идут от дома к дому, заставляют наших жителей якобы проголосовать... Этот обход осуществляется с автоматчиками, росгвардейцами, чем давят на наших жителей", - отметил Федоров.

Детали

По его словам, в те дома, где им не открыли двери или никого не было, оккупанты возвращаются во второй раз. Мэр отметил, что россияне на псевдовыборах позволяют голосовать только за партию "единая россия".

"Всем остальным трем партиям, которые зарегистрировались на участие в выборах, запрещена агитация и присутствие любого материала на этих фейковых недовыборах. Поэтому это точно не о демократии, это точно не о сознательном выборе наших жителей, а о том давлении, которое они пытаются осуществить и нарисовать результат заранее", - резюмировал он.

Федоров сообщил, что сегодня, 3 сентября, оккупационные власти озвучат результаты "выборов", согласно которым 90% местных жителей якобы "проголосовали" за "единую россию".

Напомним

Мэр Мелитополя Иван Федоров 24 августа сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты взяли в плен более тысячи жителей и продолжают терроризировать гражданское население.