На псевдовибори на Запоріжжі росія відправляє "балотуватись" людей з дагестану та сибіру - Федоров

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Для участі у незаконних виборах на тимчасово окупованих територіях України заводять понад 45 відсотків кандидатів з росії. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.

Цитата

«Влаштовані окупантами вибори на ТОТ – незаконні і нікчемні. Черговий доказ: списки кандидатів в «заксобраніє» Запорізької області. У«єдіноросів» та «ліберально-демократичної партії росії» немісцеві складають до половини від всіх кандидатів», - написав Федоров у Telegram.

За його словами, «балотуються» люди з алтайського краю, дагестану, сибіру та москви.

Федоров також наголосив, що голосувати людей змушують під дулами автоматів.

Доповнення

Як заявили в Центрі національного спротиву, окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, за допомогою так званих “виборів”.

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