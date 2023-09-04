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росія може використати “вибори” на окупованих територіях, аби прискорити мобілізацію - ЦНС

росія може використати “вибори” на окупованих територіях, аби прискорити мобілізацію - ЦНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Окупанти прагнуть збільшити темпи та масштаби мобілізації, зокрема на території тимчасово окупованої Луганщини, за допомогою так званих “виборів”. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що створені окупантами на ТОТ Луганщини військові комісаріати отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік “призовників” та “військовозобов’язаних” з поміж жителів окупованого регіону.

За даними ЦНС, ймовірно, окупанти прагнуть збільшити та прискорити темпи мобілізації.

Зокрема під час організованих кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на “виборчих дільницях” в тому числі українські паспорти та посвідчення водія.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти проводять псевдовибори - роблять поквартирний, побудинковий обхід з росгвардійцями та автоматчиками. Дозволяють "голосувати" лише за партію "єдина росія".

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