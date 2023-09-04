россия может использовать "выборы" на оккупированных территориях, чтобы ускорить мобилизацию - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Оккупанты стремятся увеличить темпы и масштабы мобилизации, в частности на территории временно оккупированной Луганщины, с помощью так называемых “выборов”. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет “призывников” и “военнообязанных’связанных” из числа жителей оккупированного региона.
По данным ЦНС, вероятно, оккупанты стремятся увеличить и ускорить темпы мобилизации.
В частности, во время организованных кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на “избирательных участках” в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения.
Напомним
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты проводят псевдовыборы - делают поквартирный, подомовой обход с росгвардейцами и автоматчиками. Позволяют "голосовать" только за партию "единая россия".