россия может использовать "выборы" на оккупированных территориях, чтобы ускорить мобилизацию - ЦНС

Детали

Отмечается, что созданные оккупантами на ВОТ Луганщины военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет “призывников” и “военнообязанных’связанных” из числа жителей оккупированного региона.

По данным ЦНС, вероятно, оккупанты стремятся увеличить и ускорить темпы мобилизации.

В частности, во время организованных кремлем псевдовыборов на ВОТ планируется уточнить списки лиц, которые могут попасть под мобилизацию. Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили использовать любой документ, удостоверяющий личность при регистрации на “избирательных участках” в том числе украинские паспорта и водительские удостоверения.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты проводят псевдовыборы - делают поквартирный, подомовой обход с росгвардейцами и автоматчиками. Позволяют "голосовать" только за партию "единая россия".