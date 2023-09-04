“Я не мав на думці імперіалізм. Я говорив про культуру”: Папа Римський пояснив, що мав на увазі під час розмови з російськими католиками

Цитата

“Я не мав на увазі імперіалізм, коли говорив це, я говорив про культуру, а передавання культури ніколи не є імперіалістичним, ніколи; це завжди діалог, і я говорив про це. Існують імперіалізми, які хочуть нав’язувати свою ідеологію. ... Коли культуру дистилюють і перетворюють в ідеологію, то це є отрутою. ... Використовується культура, але віддистильована в ідеологію. Власне це треба розрізняти: коли йдеться про культуру народу, а коли — про ідеології, які виникають у якогось філософа, в якогось політика цього народу. І це я кажу для всіх, також і для Церкви”, — цитує слова Папи Римського Ватикан Ньюз.

Деталі

4 вересня 2023 р. на борту літака, яким Святіший Отець і журналісти, які його супроводили, поверталися з Монголії, відбулася традиційна пресконференція. Працівник італійського інформагенства ANSA попросив Папу Франциска пояснити слова, сказані на завершення спілкування з російською молоддю, що відбулося 25 серпня 2023 року під час телемосту. Зокрема, журналіст спитав про те, чому Папа згадав про такі постаті, як Петро І чи Катерина ІІ, чи він повторив би ці слова, а також, що він думає про імперіалізм, зокрема, російський.

Відповідаючи, Папа Франциск насамперед вказав на контекст, у якому були сказані ці слова: це був діалог з російською молоддю. І Папа намагаючись заохотити до діалогу між дідусями й бабусями та внуками, закликав молодь

брати на себе відповідальність за свою спадщину.

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Папа також зауважив, що для того, аби зазначити, про яку спадщину йдеться, він покликався на ідею великої росії, “бо російська спадщина є дуже доброю та дуже гарною”. “До прикладу, в царині літератури, в царині музики, аж до Достоєвського, який сьогодні говорить нам про зрілий гуманізм. Щоб вони взяли на себе цей гуманізм, який розвивався в мистецтві та літературі. Це другий аспект із того, що я говорив про спадщину”, — сказав він. Водночас Папа додав, що із історичним постатями приклад був не дуже вдалий.

“Третій, мабуть, не був вдалий. Говорячи про велику росію, можливо не стільки в географічному сенсі, скільки культурному, мені згадалося те, що нас вчили в школі: Петро І, Катерина ІІ. І тут виплив цей третій (елемент — ред.), що, мабуть, не зовсім правильний. Не знаю. Нехай історики скажуть. Але це було доповнення, яке спало мені на думку, бо я вивчав це в школі”.

Нагадаємо

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

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На заяву Понтифіка миттєво відреагували як в українському МЗС, так і в спільноті українських католиків.