"Я не имел в виду империализм. Я говорил о культуре": Папа Римский объяснил, что имел в виду во время разговора с российскими католиками

Цитата

“Я не имел в виду империализм, когда говорил это, я говорил о культуре, а передача культуры никогда не является империалистической, никогда; это всегда диалог, и я говорил об этом. Существуют империализмы, которые хотят навязывать свою идеологию. ... Когда культуру дистиллируют и превращают в идеологию, то это является ядом. .... Используется культура, но дистиллированная в идеологию. Собственно это надо различать: когда речь идет о культуре народа, а когда — об идеологии, которая возникает у какого-то философа, у какого-то политика этого народа. И это я говорю для всех, также и для Церкви”, — цитирует слова Папы Римского Ватикан Ньюз.

Детали

4 сентября 2023 г. на борту самолета, которым Святейший Отец и сопровождавшие его журналисты возвращались из Монголии, состоялась традиционная пресс-конференция. Работник итальянского информагентства ANSA попросил Папу Франциска объяснить слова, сказанные в завершение общения с российской молодежью, состоявшегося 25 августа 2023 года во время телемоста. В частности, журналист спросил о том, почему Папа вспомнил о таких фигурах, как Петр I или Екатерина II, повторил бы он эти слова, а также что он думает об империализме, в частности, российском.

Отвечая, Папа Франциск прежде всего указал на контекст, в котором были сказаны эти слова: это был диалог с российской молодежью. И Папа, пытаясь поощрить диалог между дедушками и бабушками и внуками, призвал молодежь

брать на себя ответственность за свое наследие.

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Папа также сказал, что для того, чтобы отметить, о каком наследии идет речь, он сослался на идею великой россии, “потому что российское наследие является очень хорошим. Например, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, который развивался в искусстве и литературе. Это второй аспект из того, что я говорил о наследии”, — сказал он. В то же время Папа добавил, что с историческими фигурами пример был не очень удачный.

“Третий, пожалуй, не был удачным. Говоря о великой россии, возможно не столько в географическом смысле, сколько в культурном, мне вспомнилось то, что нас учили в школе: Петр І, Екатерина ІІ. И тут выплыл этот третий (элемент — ред.), который, видимо, не совсем правильный. Я не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе”.

Напомним

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

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На заявление Понтифика мгновенно отреагировали как в украинском МИДе, так и в сообществе украинских католиков.