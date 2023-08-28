Імперіалістична пропаганда і "духовні скрєпи": Глава УГКЦ прокоментував слова Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Глава й Отець УГКЦ Святослав заявив, що сподівається на те, що імперіалістичні висловлювання Папи Франциска були спонтанні та не мають спроб підтримок амбіцій росії. Про це інформує УНН з посиланням на офіційну заяву УГКЦ.
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“Із великим болем і занепокоєнням ми дізналися про слова, присвоєні Його Святості Папі Франциску на онлайн-зустрічі з російською католицькою молоддю 25 серпня 2023 року в санкт-петербурзі.
Ми сподіваємося, що ці слова Святішого Отця були сказані спонтанно, без жодних спроб історичних оцінок, а тим паче підтримки імперіалістичних амбіцій росії”, - йдеться у заяві.
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Проте УГКЦ зазначає, що розділяє великий біль, спричинений цими словами не лише серед єпископату, духовенства, монашества та вірних нашої Церкви, а й інших конфесій і релігійних організацій.
“Слова про “велику росію Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, просвіченої, країни великої культури та великої гуманності” — найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму”, - пише Українська Греко-Католицька Церква.
За словами голови УГКЦ, існує небезпека, що ці слова можуть бути сприйняті як підтримка того націоналізму й імперіалізму, який став причиною війни в Україні.
Зокрема у заяві УГКЦ йдеться про те, що приклади, наведені Папою Римським, насправді суперечать його науці про мир, адже він завжди засуджував будь-яку форму вияву імперіалізму в сучасному світі та попереджав про небезпеку крайнього націоналізму, наголошуючи, що саме він є причиною “третьої світової війни по частинах”.
“Як Церква, ми хочемо заявити, що в контексті агресії росії проти України подібні висловлювання надихають неоколоніальні амбіції країни-агресора, хоча мали б категорично засуджувати такий спосіб “бути росіянами””, - зазначив отець Святослав у заяві УГКЦ.
Також Українська Греко-Католицька Церква очікує пояснень від Папи Франциска з метою уникнення будь-яких маніпуляцій щодо намірів, контексту та висловлювань.
УГКЦ наголошує, що разом з усіма громадянами нашої держави засуджує ідеологію “русского міра” та весь кримінальний спосіб “бути росіянами”.
Повідомляється, що за кілька днів єпископи Церкви об’єднаються у м. Рим для щорічного Синоду Української Греко-Католицької Церкви, де матимуть змогу особисто зустрітись з Папою Римським.
Нагадаємо
У Міністерстві закордонних справ України засмучені через заяву Папи Римського про "велич" рф, а також наголошують - такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців.