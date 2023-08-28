Імперіалістична пропаганда і "духовні скрєпи": у МЗС України відповіли на заяви Папи Римського про "велич" росії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України засмучені через заяву Папи Римського про "велич" рф, а також наголошують - такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців, передає УНН.
Цитата
“Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва”, — зазначив на своїй сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.
Деталі
Ніколенко також підкреслив, що озвученою Папою Римським імперіалістичною пропагандою, “духовними скрєпами” і “потребою” в порятунку “великої Матінки Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Високопоставлений генерал США зустрівся з Папою Франциском: зокрема говорили про війну в Україні
Контекст
25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.
“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами” — заявив Понтифік під час телемосту з російською молоддю.