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Імперіалістична пропаганда і "духовні скрєпи": у МЗС України відповіли на заяви Папи Римського про "велич" росії

Київ • УНН

 • 1332573 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України засмучені через заяву Папи Римського про "велич" рф, а також наголошують - такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців, передає УНН.

Цитата

“Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва”, — зазначив на своїй сторінці у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

Деталі

Ніколенко також підкреслив, що озвученою Папою Римським імперіалістичною пропагандою, “духовними скрєпами” і “потребою” в порятунку “великої Матінки Росії” Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотень українських міст і сіл.

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Контекст

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами” — заявив Понтифік під час телемосту з російською молоддю.

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