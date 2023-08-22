Високопоставлений генерал США зустрівся з Папою Франциском: зокрема говорили про війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Високопоставлений військовий офіцер США генерал Марк Міллі зустрівся з Папою Франциском у Ватикані в понеділок. Обговорили зокрема і війну в Україні. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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Папа Римський «очевидно дуже стурбований сотнями тисяч людей, які були вбиті та поранені, а також жертвами невинного цивільного населення», – сказав Міллі журналістам на борту військового літака США.
«Йому дуже цікаво почути мою думку про воєнний стан і перебіг війни, і про людську трагедію, яка розгортається в Україні», – сказав генерал.
Доповнення
Видання зазначає, що Міллі – голова Об’єднаного комітету начальників штабів США – відіграє центральну роль у зусиллях щодо надання Україні допомоги, включаючи військове обладнання та навчання для боротьби з російськими військами, які вторглися в лютому 2022 року.
Генерал також додав, що вони з аргентинським понтифіком також обговорювали інші питання, в тому числі «багато говорили про Африку».
«Глибина знань 86-річного Папи про події у світі вражає», — сказав Міллі. «Просто бути там, мати можливість поговорити з ним про актуальні проблеми... було справжнім привілеєм».
Нагадаємо
Під час традиційної зустрічі з паломниками у неділю Папа Франциск згадав про Україну, закликавши молитися за неї.