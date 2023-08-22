Высокопоставленный генерал США встретился с Папой Франциском: в частности говорили о войне в Украине

Цитата

Папа Римский «очевидно очень обеспокоен сотнями тысяч людей, которые были убиты и ранены, а также жертвами невинного гражданского населения», – сказал Милли журналистам на борту военного самолета США.

«Ему очень интересно услышать мое мнение о военном положении и ходе войны, и о человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине», – сказал генерал.

Дополнение

Издание отмечает, что Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов США’играет центральную роль в усилиях по оказанию Украине помощи, включая военное оборудование и обучение для борьбы с российскими войсками, которые вторглись в феврале 2022 года.

Генерал также добавил, что они с аргентинским понтификом также обсуждали другие вопросы, в том числе «много говорили об Африке».

«Глубина знаний 86-летнего Папы о событиях в мире поражает», — сказал Милли. «Просто быть там, иметь возможность поговорить с ним об актуальных проблемах... было настоящей привилегией».

Напомним

Во время традиционной встречи с паломниками в воскресенье Папа Франциск упомянул об Украине, призвав молиться за неё.