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Высокопоставленный генерал США встретился с Папой Франциском: в частности говорили о войне в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Высокопоставленный военный офицер США генерал Марк Милли встретился с Папой Франциском в Ватикане в понедельник. Обсудили в том числе и войну в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Цитата 

Папа Римский «очевидно очень обеспокоен сотнями тысяч людей, которые были убиты и ранены, а также жертвами невинного гражданского населения», – сказал Милли журналистам на борту военного самолета США.

«Ему очень интересно услышать мое мнение о военном положении и ходе войны, и о человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине», – сказал генерал.

Дополнение 

Издание отмечает, что Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов США’играет центральную роль в усилиях по оказанию Украине помощи, включая военное оборудование и обучение для борьбы с российскими войсками, которые вторглись в феврале 2022 года.

Генерал также добавил, что они с аргентинским понтификом также обсуждали другие вопросы, в том числе «много говорили об Африке».

«Глубина знаний 86-летнего Папы о событиях в мире поражает», — сказал Милли. «Просто быть там, иметь возможность поговорить с ним об актуальных проблемах... было настоящей привилегией».

Напомним

Во время традиционной встречи с паломниками в воскресенье Папа Франциск упомянул об Украине, призвав молиться за неё. 

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