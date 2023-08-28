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Империалистическая пропаганда и "духовные скрепы": в МИД Украины ответили на заявления Папы Римского о "величии" россии

Киев • УНН

 • 1332571 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины огорчены из-за заявления Папы Римского о "величии" рф, а также отмечают - такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев, передает УНН.

Цитата

“Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности россии, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства”, — отметил на своей странице в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Детали

Николенко также подчеркнул, что озвученной Папой Римским империалистической пропагандой, “духовными скрепами” и “потребностью” в спасении “великой Матушки россии” Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотен украинских городов и сел.

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Контекст

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодёжи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

“Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой россии Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери россии, шагайте вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими” — заявил Понтифик во время телемоста с российской молодежью.

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