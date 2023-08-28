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Империалистическая пропаганда и "духовные скрепы": Глава УГКЦ прокомментировал слова Папы Римского

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Глава и Отец УГКЦ Святослав заявил, что надеется на то, что империалистические высказывания Папы Франциска были спонтанными и не имеют попыток поддержки амбиций России. Об этом информирует УНН со ссылкой на официальное заявление УГКЦ.

Цитата   

“С большой болью и беспокойством мы узнали о словах, присвоенных Его Святейшеству Папе Франциску на онлайн-встрече с российской католической молодежью 25 августа 2023 года в санкт-петербурге.

Мы надеемся, что эти слова Святейшего Отца были сказаны спонтанно, без каких-либо попыток исторических оценок, а тем более поддержки империалистических амбиций россии”, - говорится в заявлении. 

Детали

Однако УГКЦ отмечает, что разделяет большую боль, вызванную этими словами не только среди епископата, духовенства, монашества и верующих нашей Церкви, но и других конфессий и религиозных организаций.

“Слова о “великой россии Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, страны большой культуры и большой гуманности” — худший пример империализма и крайнего русского национализма”, - пишет Украинская Греко-Католическая Церковь. 

По словам главы УГКЦ, существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине. 

В частности, в заявлении УГКЦ говорится о том, что примеры, приведенные Папой Римским, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной “третьей мировой войны по частям”.

“Как Церковь, мы хотим заявить, что в контексте агрессии россии против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны были бы категорически осуждать такой способ “быть русскими””, - отметил отец Святослав в заявлении УГКЦ.

Также Украинская Греко-Католическая Церковь ожидает объяснений от Папы Франциска во избежание каких-либо манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний. 

УГКЦ подчеркивает, что вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию “русского мира” и весь криминальный способ “быть русскими”. 

Сообщается, что через несколько дней епископы Церкви объединятся в г. Рим для ежегодного Синода Украинской Греко-Католической Церкви, где смогут лично встретиться с Папой Римским. 

Напомним

В Министерстве иностранных дел Украины расстроены из-за заявления Папы Римского о "величии" рф, а также отмечают - такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев. 

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