У Польщі тижневик присвятив обкладинку скандальним словам Папи Римського

Деталі

Новий номер анонсовано на 4 вересня.

Доповнення

Міжнародне обурення викликала промова Папи Франциска перед молодими російськими католиками, у якій він говорив про спадщину "великої росії".

Представник Ватикану пізніше заявив, що "Папа не мав на думці звеличувати імперіалістичну логіку".

NOWY WPROST



Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?



Tomasz Szadkowski o zagrożeniu sabotażem

Joanna Senyszyn o starcie z Warszawy

Maciej Stuhr o nowym modelu ojcostwa

Ordo… pic.twitter.com/ukLVaJNRzC