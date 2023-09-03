У Польщі тижневик присвятив обкладинку скандальним словам Папи Римського
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Польський суспільно-політичний тижневик Wprost випускає новий номер з Папою Римським Франциском на обкладинці, яку присвятив скандальній заяві понтифіка. Обкладинку тижневик показав у неділю у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
Новий номер анонсовано на 4 вересня.
Доповнення
Міжнародне обурення викликала промова Папи Франциска перед молодими російськими католиками, у якій він говорив про спадщину "великої росії".
Представник Ватикану пізніше заявив, що "Папа не мав на думці звеличувати імперіалістичну логіку".
NOWY WPROST
Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?
Tomasz Szadkowski o zagrożeniu sabotażem
Joanna Senyszyn o starcie z Warszawy
Maciej Stuhr o nowym modelu ojcostwa
Ordo… pic.twitter.com/ukLVaJNRzC