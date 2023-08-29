Представник Ватикану про заяву щодо "величі" росії: "Папа не мав на думці звеличувати імперіалістичну логіку"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Речник Святого Престолу Маттео Бруні пояснив слова Папи Римського про "велич" рф, сказані напередодні. За його словами, понтифік не мав на думці вивищення імперіалізму. Про це повідомляє Vatican news, пише УНН.
Цитата
«У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів», - сказав він.
Контекст
25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в санкт-петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.
“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами” — заявив Понтифік під час телемосту з російською молоддю.
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