Представник Ватикану про заяву щодо "величі" росії: "Папа не мав на думці звеличувати імперіалістичну логіку"

Цитата

«У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів», - сказав він.

Контекст

25 серпня Папа Франциск виступив перед учасниками Х Всеросійського дня католицької молоді в санкт-петербурзі. Під час телемосту він заявив, що росіяни є спадкоємцями “великої” країни, і нагадав місцевій молоді про роль Петра I, Катерини II та інших відомих російських “імперців”.

“Ніколи не забувайте про спадщину. Ви — нащадки великої росії: великої росії святих, правителів, великої росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії — великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви — нащадки великої Матінки росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам — дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами” — заявив Понтифік під час телемосту з російською молоддю.

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