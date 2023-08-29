Представитель Ватикана о заявлении о "величии" россии: "Папа не имел в виду превозносить империалистическую логику"

Цитата

«В своем приветствии, обращенном на днях к некоторым молодым российским католикам, как видно из контекста, в котором он его произнес, Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом российском культурном и духовном наследии, и отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, которые упоминаются для обозначения определенных исторических периодов», - сказал он.

Контекст

25 августа Папа Франциск выступил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в санкт-петербурге. Во время телемоста он заявил, что россияне являются наследниками “великой” страны, и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других известных российских “имперцев”.

“Никогда не забывайте о наследии. Вы — потомки великой россии: великой россии святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы — потомки великой Матери россии, шагайте вперед с этим. И спасибо вам — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими” — заявил Понтифик во время телемоста с российской молодежью.

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