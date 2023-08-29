В кремлі похвалили Папу Римського за заяву про "велич" росії

Цитата

“Понтифік знає російську історію, і це дуже добре. Вона дійсно глибока. Вона має глибоке коріння. Наша спадщина не обмежується тільки Петром або Катериною. Вона набагато давніша. І те, чим зараз займається держава, наші громадські об’єднання, те, чим займаються прості вчителі в школах, викладачі вищих навчальних закладів, якраз і полягає в тому, щоб цю спадщину нести в нашу молодь. І те, що понтифік звучить із цими зусиллями в унісон, це дуже втішно”, — сказав Пєсков.

Доповнення

Своєю чергою у міністерстві закордонних справ України засмучені через заяву Папи Римського про “велич” рф, а також наголошують — такою імперіалістичною пропагандою кремль виправдовує вбивства тисяч українців.

Глава й Отець УГКЦ Святослав заявив, що сподівається на те, що імперіалістичні висловлювання Папи Франциска були спонтанні та не мають спроб підтримок амбіцій росії.