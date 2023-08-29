В кремле похвалили Папу Римского за заявление о "величии" россии

Цитата

“Понтифик знает русскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая. Она имеет глубокие корни. Наше наследие не ограничивается только Петром или Екатериной. Оно гораздо более древнее. И то, чем сейчас занимается государство, наши общественные’объединения, то, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений, как раз и заключается в том, чтобы это наследие нести в нашу молодёжь. И то, что понтифик звучит с этими усилиями в унисон, это очень отрадно”, — сказал песков.

Дополнение

В свою очередь в министерстве иностранных дел Украины расстроены из-за заявления Папы Римского о “величии” рф, а также отмечают — такой империалистической пропагандой кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.

Глава и Отец УГКЦ Святослав заявил, что надеется на то, что империалистические высказывания Папы Франциска были спонтанными и не имеют попыток поддержать амбиции России.