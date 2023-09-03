В Польше еженедельник посвятил обложку скандальным словам Папы Римского
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Польский общественно-политический еженедельник Wprost выпускает новый номер с Папой Римским Франциском на обложке, которую посвятил скандальному заявлению понтифика. Обложку еженедельник показал в воскресенье в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Новый номер анонсирован на 4 сентября.
Дополнение
Международное возмущение вызвала речь Папы Франциска перед молодыми российскими католиками, в которой он говорил о наследии "великой россии".
Представитель Ватикана позже заявил, что "Папа не имел в виду превозносить империалистическую логику".
NOWY WPROST
Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?
Tomasz Szadkowski o zagrożeniu sabotażem
Joanna Senyszyn o starcie z Warszawy
Maciej Stuhr o nowym modelu ojcostwa
Ordo… pic.twitter.com/ukLVaJNRzC