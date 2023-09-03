В Польше еженедельник посвятил обложку скандальным словам Папы Римского

Детали

Новый номер анонсирован на 4 сентября.

Дополнение

Международное возмущение вызвала речь Папы Франциска перед молодыми российскими католиками, в которой он говорил о наследии "великой россии".

Представитель Ватикана позже заявил, что "Папа не имел в виду превозносить империалистическую логику".

NOWY WPROST



Skandaliczne słowa Franciszka, jak PiS ustalał „jedynki” i Agnieszka Holland o „Zielonej granicy”. Co jeszcze w nowym „Wprost”?



Tomasz Szadkowski o zagrożeniu sabotażem

Joanna Senyszyn o starcie z Warszawy

Maciej Stuhr o nowym modelu ojcostwa

Ordo… pic.twitter.com/ukLVaJNRzC